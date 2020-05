Nuovo protocollo FIGC: domani la valutazione del CTS

ULTIME NEWS – Il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, come anticipato, ha ricevuto dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, la versione aggiornata del Protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri. Protocollo rivisto alla luce dei rilievi formulati dalla Lega Serie A.

La ripresa degli allenamenti di squadra è dunque rimandata. Doveva riprendere domani, 18 maggio, ma ci sono stati inevitabili rallentamenti dovuti al precedente protocollo difficilmente applicabile. Il Ministro ha dato immediato impulso ai propri uffici per procedere ad una rapida ma approfondita analisi delle novità introdotte nel documento, in modo da poterlo inviare già domani all’attenzione del Comitato Tecnico Scientifico. Intanto a proposito di ripresa degli allenamenti, ecco gli ultimi aggiornamenti in tema CoVid-19 >>>