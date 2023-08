Nuova terza maglia Milan 2023-2024: svelato il giorno del suo debutto

Presentata stamattina la nuova terza maglia del Milan per la stagione 2023-2024. Ecco quando sarà indossata in campo per la prima volta

PUMA e AC Milan hanno presentato ufficialmente, questa mattina, la nuova terza maglia della squadra rossonera per la stagione 2023-2024. Il design e la combinazione dei colori rappresentano una celebrazione innovativa dell'inclusività e della diversity. Il 'Third kit' debutterà in occasione di Milan-Verona, partita della 5^ giornata della Serie A 2023-2024, la seconda del Diavolo in campionato a 'San Siro', in programma nel weekend del 23-24 settembre prossimo.