Nuova partnership per il Milan: ufficiale l’accordo con Nexen Tire

A.C. Milan e Nexen Tire insieme all'insegna della passione e dell'impegno comuni: i dettagli nel comunicato ufficiale del club rossonero

I due brand condividono un solido sistema di valori. Dall’innovazione come segno distintivo per soddisfare le esigenze dei tifosi Rossoneri e dei clienti di Nexen Tire. Fino alla capacità di definire trend nei rispettivi settori. La passione e l'impegno rappresentano ulteriori importanti valori alla base della nuova partnership. Passione per la competizione e per i colori rossoneri, ponendo le persone sempre al centro di tutto. Come espresso nel nuovo corporate slogan di Nexen Tire, "We Got You".