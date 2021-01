Novellino: “Scudetto? Il Milan gioca un calcio straordinario”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', Walter Novellino ha parlato anche della lotta scudetto. Queste le sue parole: "L'Inter per me è straordinaria sotto ogni aspetto, deve ritrovare compattezza e mi riferisco soprattutto alla questione Covid: tanti non si sono potuti allenare, molte squadre sono state penalizzate per questo motivo. L'Inter comunque mi pare la più completa, anche se il Milan col suo 4-2-3-1 gioca un calcio straordinario e mi ricordo il mio Milan della stella: in silenzio vincemmo lo scudetto".