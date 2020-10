Notizie Milan – Nazionali: gol Bennacer, bene Tonali e Dalot

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Rossoneri protagonisti anche in Under 21. Nelle qualificazioni verso l’Europeo 2021, a Pisa, l’Italia ha superato 2-0 l’Irlanda grazie ai gol di Sottil e Cutrone. Novanta minuti per Sandro Tonali, che poi ha esultato: “Dopo giorni complicatissimi siamo stati gruppo, famiglia, Italia“. Una prova di forza degli Azzurrini i quali, in emergenza visti i diversi casi di positività al Covid-19 emersi nella squadra, hanno di fatto schierato la formazione U20 riuscendo comunque ad avere la meglio rispetto a uno degli avversari più quotati del girone, raggiunto in vetta al Gruppo 1 (con una gara in meno). Vittoria anche per il Portogallo di Leão e Dalot, 3-0 a Gibilterra e secondo posto nel Gruppo 7: panchina per Rafa, mentre Diogo è stato schierato titolare per poi essere sostituito all’intervallo.

