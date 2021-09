Non solo Bakayoko: cori razzisti a Maignan prima di Juventus-Milan

Prima Tiemoué Bakayoko, ora Mike Maignan: il portiere del Milan vittima di alcuni cori razzisti arrivati dagli spalti dell'Allianz Stadium

Difficile commentare ancora una volta episodi che non dovrebbero essere nemmeno pensati. E invece, puntualmente, si ripresentano in diversi stadi in giro per l'Italia. E allora accade che i cori discriminatori nei confronti di Tiemoué Bakayoko in Milan-Lazio non servano affatto come insegnamento. Prima di Juventus-Milan, infatti, sono arrivati dagli spalti dell'Allianz Stadium alcuni insulti di stampo razzista nei confronti di Mike Maignan nel riscaldamento. Con frasi del tipo: "Negro, Scimmia e Dio *****" un piccolo gruppo di tifosi si è reso protagonista di quella che purtroppo sta diventando una brutta e pericolosa abitudine. Gli insulti stanno circolando sui social nelle ultime ore e ci si augura che verranno presi dei provvedimenti in merito a questo episodio. Perché davvero non se ne può più. Intanto Milan-Venezia si avvicina. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero