Nizza-Milan, Giroud è pronto: inizia la rincorsa a Inzaghi | News

Olivier Giroud, attaccante del Milan, giocherà uno spezzone di partita contro il Nizza. Inizia la sua corsa a Pippo Inzaghi

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul debutto di Olivier Giroud con la maglia del Milan. Il centravanti inizia anche la sua rincorsa a... Pippo Inzaghi. Si, perchè l'ex Chelsea, in barba alla scaramanzia, ha deciso di prendere la maglia numero 9. Come noto, Superpippo è l'ultimo attaccante ad aver fatto bene con questo numero: 126 gol in 300 partite.