Nizza, l’ex tecnico Galtier nella bufera: “Troppi neri in squadra”

Il tecnico del PSG Christophe Galtier sarebbe finito nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate ai tempi in cui era allenatore del Nizza . L'ex direttore generale dei rossoneri Forunier avrebbe pubblicato una mail ad 'RMC Sport' proprio in merito a questa questione. Di seguito il corpo della nota.

“È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città. Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è 'una squadra di neri'. Non ci sono state argomentazioni sportive, solo religiose o relative al colore della pelle”. Milan, la probabile formazione per il Bologna >>>