News Milan – Zambrotta: “Dalot? Un talento. Che coppia con Theo!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluca Zambrotta, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Diogo Dalot, neo acquisto rossonero: “Dalot? Un talento. Molto tecnico, salta l’uomo nell’uno contro uno, cerca la porta. Il suo arrivo segue la filosofia del club: giovani promettenti da valorizzare. Dalot a destra e Theo a sinistra sono un bel progetto. Il bello di Theo Hernandez non sta solo nel senso del gol. È un terzino straordinario: spinge, ha il cambio di passo, crea superiorità. Mi aveva impressionato già dalle prime partite in A: pensai “questo ragazzo ha la personalità dei grandi”.

