ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il prestigioso The Guardian ha stilato la lista dei sessanta giocatori più interessanti nati nel 2003.

Tanti i nomi interessanti tra cui Jude Bellingham del Borussia Dortmund e Rayan Cherki del Lione, ma c’è anche un calciatore del Milan. Chi è? Emil Roback, acquistato quest’estate dall’Hammarby. Il talento svedese si è messo in luce in qualche spezzone nel precampionato rossonero.

