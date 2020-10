News Milan – Derby Inter-Milan, giro di tamponi rapidi previsto in serata

Tamponi rapidi per il Milan

ULTIME NOTIZIE NEWS MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ molto vicino ai rossoneri, ha parlato di un ultimo giro di tamponi in vista del derby Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan riparte da giocatori importanti come Calhanoglu e Kessie. La squadra avrà un pranzo obbligatorio, poi alle ore 19 la squadra si presenterà in un albergo poco distante da San Siro. Si faranno poi gli ultimi controlli con un altro giro di tamponi rapidi che daranno i risultati in tempi brevi“.

