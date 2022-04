Netflix, il Co-CEO frena sugli sport in diretta: “Non sono sicuro si guadagni”

Netflix sembrava potesse diventare presto una piattaforma in cui trovare anche lo sport in diretta, ma così potrebbe non essere.

Stefano Bressi

Dopo l'ingresso nel mondo del calcio di Amazon con Prime Video, sembrava che Netflix fosse la successiva piattaforma destinata a intraprendere questo cammino. Tuttavia, il colosso ha rallentato un po' a riguardo. Ted Sarandos, il co-CEO di Netflix, infatti, come riporta Calcio & Finanza, ha frenato su questa ipotesi. Ecco qui tutte le sue parole a riguardo, che lasciano aperta la possibilità, ma non nell'immediato: "Non sono sicuro che possa portare un grande flusso di profitto. Non sto dicendo che non ci occuperemo mai di sport, ma dovremo mettere a punto un percorso per arrivare a un grande flusso di entrate e un grande flusso di profitti". Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata >>>

