Nba, LeBron James: “Ibrahimovic è pazzo, ma è dannatamente bravo”

NEWS MILAN – LeBron James, fuoriclasse NBA dei Los Angeles Lakers, in una Stories sul proprio account ufficiale Instagram ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: “È pazzo, ma anche dannatamente bravo”. Questa è ancora una volta la testimonianza di come lo svedese sia famoso in tutto il mondo e di come sia ancora particolarmente apprezzato, nonostante sia a fine carriera: vedremo alla fine se Ibrahimovic deciderà di restare in maglia rossonera la prossima stagione. Intanto ha parlato l’agente di Musso, continua a leggere >>>

