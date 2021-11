Nazionali – Tonali ai playoff Mondiali. Kjaer sconfitto con la Danimarca

Sandro Tonali e Simon Kjaer giocatori del Milan impegnati ieri con le Nazionali. Ecco come sono andate le loro partite

(fonte: acmilan.com) È stato un lunedì sera deludente per l' Italia . A Belfast, contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord, i ragazzi di Roberto Mancini non sono andati oltre lo 0-0. Un risultato che, complice il largo successo della Svizzera sulla Bulgaria, costringerà gli Azzurri ad affrontare i Playoff (nel mese di marzo) per strappare il pass in vista del prossimo Mondiale. Sul fronte rossonero, da segnalare i 45' giocati da Sandro Tonali , scelto dal C.T. nei primi undici al fianco di Jorginho e Nicolò Barella.

Serata negativa anche per un altro giocatore del Milan. Stiamo parlando di Simon Kjær, sconfitto per 2-0 in Scozia. Un risultato ininfluente nella corsa a Qatar 2022, visto che la Danimarca aveva già raggiunto l'obiettivo con tre giornate d'anticipo. Nella giornata di oggi, martedì 16 novembre, scenderanno in campo gli ultimi rossoneri per i restanti impegni verso il prossimo Campionato del Mondo. Milan, assalto ad un giocatore della Juventus per gennaio. Le ultime >>>