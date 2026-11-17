Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Oggi, martedì 17 novembre 2026, ci saranno vari giocatori del Milan in campo con le rispettive selezioni Nazionali. Il primo rossonero atteso in campo è Gonçalo Ramos. L'attaccante sarà impegnato con il Portogallo nella trasferta contro il Galles, valida per la Nations League. La partita è in programma a Cardiff alle 20:45 italiane e rappresenta un altro appuntamento importante per la selezione portoghese nella competizione.

Per Ramos sarà un'altra occasione per mettersi a disposizione della propria Nazionale e provare a ritagliarsi spazio in una sfida internazionale di rilievo.

Pulisic affronta Haiti con gli Stati Uniti d'America

L'impegno dicon gli Stati Uniti d'America è invece previsto nella serata americana di martedì. Il capitano della Nazionale a stelle e strisce affronterà Haiti a Cincinnati nella gara di ritorno dei quarti di finale della CONCACAF Nations League.

Gli U.S.A. arrivano all'appuntamento con un vantaggio importante, dopo il successo per 6-0 ottenuto nella prima partita (doppietta e assist per il giocatore del Milan di Rúben Amorim). Il calcio d'inizio è fissato alle 19:00 locali, corrispondenti all'1:00 di mercoledì 18 novembre in Italia.

Estupinan chiude il programma con l'Ecuador

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Anche Pervis Estupiñán sarà impegnato nella notte italiana. L'Ecuador affronterà la Bolivia in un'amichevole internazionale al Monumental di Guayaquil. La partita è programmata per le 18:30 locali di martedì, cioè le 00:30 di mercoledì in Italia.Per la selezione ecuadoriana si tratta dell'ultimo appuntamento internazionale dell'anno. Dopo la vittoria per 2-0 contro la Costa Rica, la squadra cercherà di chiudere la finestra di novembre con un altro risultato positivo.

Il programma dei rossoneri si divide dunque tra l'impegno europeo di Gonçalo Ramos e le due partite oltreoceano di Pulisic ed Estupiñán, entrambe da seguire nella notte tra martedì e mercoledì.