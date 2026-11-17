Lunedì di impegni internazionali per 5 rossoneri: in campo anche Christian Comotto con l'Under 20, mentre Sankhoun Diawara è rimasto in panchina con la Francia Under 21
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
La giornata di ieri, lunedì 16 novembre 2026, ha visto diversi giocatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni Nazionali. Tra Nations League e amichevoli giovanili, il bilancio rossonero è stato caratterizzato soprattutto dalla prova di Ardon Jashari, mentre per i giovani sono arrivate altre occasioni per mettersi in mostra.
Jashari, 90 minuti e poker della SvizzeraTra i rossoneri impegnati lunedì, il più protagonista è stato Ardon Jashari. Il centrocampista ha disputato tutta la partita nella netta vittoria per 4-0 della Svizzera contro la Scozia, nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Una prestazione che gli ha permesso di accumulare altri minuti importanti dopo il precedente impegno internazionale.
Italia Under 21, Camarda e Bartesaghi titolari contro il BelgioSpazio anche ai giovani rossoneri con l'Italia Under 21. Davide Bartesaghi e Francesco Camarda sono partiti entrambi dal primo minuto nell'amichevole contro il Belgio, terminata 2-2. Il terzino ha giocato dall'inizio ed è stato ammonito al 43', mentre l'attaccante è rimasto in campo fino al 62'.
Per Camarda anche una buona occasione nel corso del primo tempo: al 46' ha avuto la possibilità di trovare la rete, ma la conclusione di sinistro è terminata sul fondo. L'Italia ha poi trovato il pareggio definitivo all'87' con il rigore trasformato da Jeff Ekhator.
Comotto e Diawara: impegni con le Under 20 e 21È sceso in campo anche Christian Comotto con l'Italia Under 20, vittoriosa per 1-0 contro la Svizzera. Il centrocampista rossonero è entrato all'intervallo e ha preso parte alla ripresa della partita, decisa dal gol di Federico Coletta all'82'.
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