Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

La giornata di ieri, lunedì 16 novembre 2026, ha visto diversi giocatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni Nazionali. Tra Nations League e amichevoli giovanili, il bilancio rossonero è stato caratterizzato soprattutto dalla prova di Ardon Jashari, mentre per i giovani sono arrivate altre occasioni per mettersi in mostra.

Jashari, 90 minuti e poker della Svizzera

Italia Under 21, Camarda e Bartesaghi titolari contro il Belgio

Tra i rossoneri impegnati lunedì, il più protagonista è stato Ardon Jashari. Il centrocampista ha disputato tutta la partita nella netta vittoria per 4-0 della Svizzera contro la Scozia, nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Una prestazione che gli ha permesso di accumulare altri minuti importanti dopo il precedente impegno internazionale.Spazio anche ai giovani rossoneri con l'Italia Under 21.sono partiti entrambi dal primo minuto nell'amichevole contro il Belgio, terminata 2-2. Il terzino ha giocato dall'inizio ed è stato ammonito al 43', mentre l'attaccante è rimasto in campo fino al 62'.

Per Camarda anche una buona occasione nel corso del primo tempo: al 46' ha avuto la possibilità di trovare la rete, ma la conclusione di sinistro è terminata sul fondo. L'Italia ha poi trovato il pareggio definitivo all'87' con il rigore trasformato da Jeff Ekhator.

Comotto e Diawara: impegni con le Under 20 e 21

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È sceso in campo anchecon l'Italia Under 20, vittoriosa per 1-0 contro la Svizzera. Il centrocampista rossonero è entrato all'intervallo e ha preso parte alla ripresa della partita, decisa dal gol di Federico Coletta all'82'.Serata diversa, invece, per: il difensore del Milan era stato convocato dalla Francia Under 21 per l'amichevole contro l'Inghilterra, ma è rimasto in panchina. I transalpini sono stati sconfitti 3-2