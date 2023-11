Nazionali – Milan, Tomori titolare con l’Inghilterra di Southgate

(fonte:acmilan.com) - Come da pronostico, l'Inghilterra del c.t. Southgate ha battuto 2-0 Malta nella settima e penultima partita del Gruppo C verso Euro 2024. L'autogol di Pepe e la rete nella ripresa di Harry Kane hanno confermato in vetta al girone gli inglesi, davanti a Italia e Ucraina (che si sfideranno lunedì a Leverkusen per determinare chi chiuderà al secondo posto).