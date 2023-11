Nazionali Milan – Israele-Svizzera 1-1: Okafor in campo per 69 minuti

Ieri sera Noah Okafor, attaccante del Milan, titolare in Israele-Svizzera 1-1, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024

(fonte: acmilan.com) "È stato Noah Okafor , nella serata di mercoledì 15 novembre, a dare il via agli impegni dei giocatori el Milan con le rispettive Nazionali in questa terza sosta stagionale. La Svizzera è scesa in campo in Ungheria per sfidare Israele. Noah è stato schierato dal primo minuto dal CT Yakin con il compito di intercambiarsi tra la corsia di sinistra e la zona centrale dell'attacco.

Ecco com'è andato il match

Okafor ha disputato 69 minuti con intraprendenza e vivacità. Sostituito sul punteggio di 0-1 in favore degli elvetici grazie al gol realizzato da Vargas al 36'. La sua selezione ha poi incassato, nel finale, l'1-1 - firmato da Weissman al minuto 88 - che non ha permesso alla Svizzera di blindare la qualificazione ad Euro 2024, ma ha comunque consentito di issarsi in vetta al Gruppo I a quota 16 punti in otto gare come la Romania, a +4 proprio dagli avversari dell'ultimo turno".