Nazionali Milan – Ok l’Algeria di Bennacer; pari per gli USA di Dest

(fonte: acmilan.com) "Nella serata di martedì, la quale ha archiviato la sosta, la gara con più valore per i rossoneri convocati era quella di Rafael Leão . Portogallo-Spagna di Nations League, però, non ha sorriso ai padroni di casa, sconfitti 0-1 a Braga. Rafa è entrato in campo al 78', poco prima del gol decisivo di Álvaro Morata. La Nazionale portoghese ha così subito il sorpasso in vetta, mancando la qualificazione alle Final Four.

In amichevole, poi, da sottolineare i novanta minuti per Ismaël Bennacer (nella vittoria dell'Algeria, 2-1 alla Nigeria a Bir El Djir) e Sergiño Dest (nel pareggio degli USA, 0-0 contro l'Arabia Saudita a Murcia). Spazio per 74' anche per Malick Thiaw a Sheffield, dove la Germania Under 21 si è arresa 1-3 contro l'Inghilterra. Fodé Ballo-Touré, infine, è rimasto in panchina in Iran-Senegal 1-1 in Austria".