Nazionali – Ibrahimovic supera Zoff, ma la beffa arriva da… Gibilterra

Zlatan Ibrahimovic, scendendo in campo con la Svezia, ha battuto un record di Dino Zoff, ma la beffa per lui arriva da Gibilterra

Il rientro in campo con la maglia del Milan dopo le operazioni subite al termine della scorsa stagione avevano fatto sperare Zlatan Ibrahimovic, che non solo ha ricevuto la chiamata dal Commissario Tecnico della Svezia Janne Andersson, ma è anche sceso sul rettangolo verde contro il Belgio. Sebbene abbia giocato solamente pochi minuti, tanto è bastato per superare Dino Zoff in uno speciale primato.