Nazionali, sono 12 i convocati del Milan: nomi e date degli impegni

Le Nazionali hanno portato via al Milan di Stefano Pioli ben 12 calciatori. Ecco chi sono, quando e quali partite giocheranno in questi giorni

(fonte: acmilan.com) - "Anche la seconda pausa stagionale per gli impegni delle Nazionali vedrà in attività diversi giocatori del Milan: saranno ben 12 i rossoneri coinvolti tra Nazionali maggiori, Under 21 e Under 20. Una finestra importante e non solo per le Qualificazioni a Qatar 2022 e all'Europeo Under 21 del 2023: spiccano, infatti, le Finali della UEFA Nations League 2021 che si giocheranno in Italia tra San Siro e l'Allianz Stadium di Torino.