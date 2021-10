Nations League, venduti oltre 33mila biglietti per Italia-Spagna a San Siro

Grande entusiasmo per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna a San Siro di mercoledì. Si va verso il tutto esaurito.

Per Italia-Spagna, prima delle due semifinali della UEFA Nations League in programma mercoledì 6 ottobre al Meazza di Milano, si va verso il tutto esaurito. Tra general public e tifosi iscritti ai fan club delle rispettive nazionali, sono stati infatti venduti già 33.000 biglietti: ne restano circa 1.000 a disposizione dei tifosi, che avranno tempo fino alla serata di lunedì 4 ottobre per acquistare i tagliandi sul sito uefa.com, unico canale di vendita autorizzato.

La risposta dei tifosi, visto l’entusiasmo per il titolo europeo conquistato a Wembley e i prezzi popolari (biglietti a partire da 10 euro per la categoria 3 fino ai 70 per la categoria 1) è stata enorme: nei limiti del 50% della capienza di San Siro, gli Azzurri campioni d’Europa saranno spinti dal grande pubblico nel giorno che segna il ritorno della Nazionale a Milano a distanza di quasi tre anni dall’ultima gara contro il Portogallo.

C’è disponibilità di biglietti anche per le altre tre partite delle Finals: giovedì allo Juventus Stadium (inizio ore 20.45), saranno di fronte Belgio e Francia, le prime due nazionali del ranking Fifa, mentre domenica 10 ottobre sono in programma le finali. Alle 15, sempre a Torino, quella per il terzo posto; per la finale per il primo posto (inizio ore 20.45) sono già stati staccati 13.000 biglietti. La vendita per la seconda semifinale proseguirà fino a martedì sera, quella per la finale per il terzo posto fino alla mattinata di sabato 9, quella per la finalissima fino alle 15 di sabato.