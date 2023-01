Nations League Finals, il sorteggio: ecco l’avversaria dell’Italia

Sorteggiati gli accoppiamenti per la Final Four della Nations League. Ecco contro chi giocherà l'Italia di Roberto Mancini a giugno

A Nyon (Svizzera) ha avuto luogo, in mattinata, il sorteggio per le Nations League Finals, fase finale della manifestazione in programma dal 14 al 18 giugno prossimo nelle città olandesi di Rotterdam ed Enschede.