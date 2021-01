Napoli, Osimhen positivo al Covid-19: comunicato del club e condizioni

Napoli, Osimhen positivo al Covid-19

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Non c’è pace per Victor Osimhen, attaccante del Napoli fuori per infortunio da metà novembre. Il nigeriano, pronto al suo rientro in campo, ha dovuto fare i conti con il tampone molecolare anti Covid-19 positivo. L’attaccante, assicura il club azzurro, è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. Ecco il comunicato:

“La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.

