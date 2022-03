Napoli-Milan, settima sfida con le squadre a pari punti: i precedenti

Sarà la settima volta che Napoli-Milan si giocherà con le due squadre che arrivano appaiate in classifica. Le altre sei volte nessun pareggio.

Stasera si giocherà Napoli-Milan, partita valida per la ventottesima giornata e scontro diretto al vertice della classifica. Una sfida che può decretare chi può continuare a sognare e chi invece deve guardarsi le spalle. Le due squadre sono infatti a pari punti, entrambe a 57. Napoli e Milan si affronteranno per la settima volta in Serie A potendo vantare gli stessi punti a inizio giornata: nei sei precedenti non c'è stato alcun pareggio, con tre vittorie per parte. A breve scopriremo quale sarà invece il risultato di stavolta. Se ci sarà il primo pareggio o una delle due prenderà il sopravvento in questa speciale statistica.