Napoli-Milan, infortunio Osimhen: forte pessimismo sulla sua presenza

Napoli-Milan, pessimismo per Osimhen

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' è sempre più difficile vedere Victor Osimhen in Napoli-Milan. L'attaccante azzurro, in occasione di Nigeria-Sierra Leone, ha subìto una lussazione alla spalla che difficilmente gli permetterà di collocarsi al centro dell'attacco di Gennaro Gattuso. L'ex Lille si sottoporrà ad ulteriori esami a Villa Stuart, ma le possibilità sembrano davvero esigue. Non solo la gara contro il Milan, Osimhen rischia di saltare anche il match di Europa League contro il Rijeka. A sostituirlo uno tra Dries Mertens o Andrea Petagna.