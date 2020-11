Napoli-Milan, i rossoneri tornano ad allenarsi: c’è Ibrahimovic

Ultime Notizie Milan-Napoli: Ibrahimovic, nessun riposo extra

MILAN NAPOLI – Dopo tre giorni di riposo, il Milan torna ad allenarsi quest’oggi in vista della partita contro il Napoli di Gattuso, in programma dopo la sosta.

Come viene riportato da Tuttosport, Pioli dovrà fare a meno di 16 giocatori, che sono al momento impegnati con le rispettive Nazionali. Presente Zlatan Ibrahimovic, che, nonostante la stanchezza accusata nelle ultime settimane, non ha chiesto alcun giorno extra di riposo. Dal Belgio è tornato Alexis Saelemaekers, che continuerà le terapie per combattere una leggera infiammazione al pube. Ancora ai box Mateo Musacchio, che comunque continua a fare progressi.