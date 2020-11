Napoli-Milan, gomitata di Politano a Kessie: l’ivoriano ha perso un dente

Napoli-Milan, Kessie ha perso un dente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso di Napoli-Milan, ci sono stati diversi episodi dubbi. Gomiti larghi per Zlatan Ibrahimovic su Kalidou Koulibaly e di Matteo Politano su Franck Kessie. Su quest’ultimo scontro arriva un retroscena riportato da ‘Milan TV’. L’ivoriano si è subito fermato dopo il colpo subito, accasciandosi sul terreno di gioco e ha perso molto sangue dalla bocca. Il canale tematico rossonero, però, aggiunge un particolare sfuggito ai più: il centrocampista ha anche perso un dente a causa del forte impatto. Per questo motivo Kessie si è recato stamattina dal dentista per ricevere le opportune medicazioni. Sfogo di Ibrahimovic che accusa FIFA: ecco l’attacco sui social >>>