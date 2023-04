Napoli-Milan con Giroud. Parla Montella. Mercato, le idee del Diavolo

Tante notizie sul Milan pubblicate sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 17 aprile 2023. Ma anche nel corso della mattinata, più precisamente dall'allenamento che si è svolto a Milanello, sono emerse novità importanti in vista dell'impegno che attende domani sera il Diavolo di Stefano Pioli. Vediamo insieme, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.