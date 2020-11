Napoli-Milan: Donnarumma, tabù San Paolo. I precedenti / Serie A News

Napoli-Milan, i numeri di Donnarumma al San Paolo

ULTIME NOTIZIE NAPOLI MILAN – Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, tornerà nella sua regione natia. Il classe 1999, originario di Castellammare di Stabia, ha mosso i primi passi calcistici proprio a Napoli, prima di trasferirsi a Milano: il resto è storia. Il ritorno in Campania, però, non è mai stato felice per ‘Gigio’, quasi come se fosse una sorta di maledizione. Il bilancio, infatti, dice 2 pareggi e 2 sconfitte contro gli azzurri allo stadio San Paolo. Una statistica da migliorare al più presto, magari già domani, per uno dei portieri più forti in circolazione. Daniele Bonera ha parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni >>>