Napoli-Milan, trovato il cadavere di uomo nel parcheggio del Maradona

Un amico della vittima ha fornito alla Polizia la ricostruzione dei fatti. In due, senza biglietto per Napoli-Milan, stavano cercando di arrivare sugli spalti del 'Maradona' passando attraverso un cunicolo. L'amico della vittima ha desistito poiché ha trovato l'accesso ostruito per via della caduta di una trave.