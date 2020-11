Napoli-Milan, allenamento odierno al ‘San Paolo’: terapie per Osimhen

Napoli-Milan, il report dell’allenamento azzurro

ULTIME NOTIZIA NAPOLI MILAN – Il Napoli, prossimo avversario del Milan, si è allenato quest’oggi presso lo stadio ‘San Paolo’. Come noto non ci sarà l’attaccante Victor Osimhen, che non ha lavorato con il resto del gruppo, ma ha svolto soltanto terapie. Questo il comunicato azzurro:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma domani al San Paolo alle ore 20.45. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità. Di seguito partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura con situazioni di gioco da calci piazzati. Terapie e lavoro in palestra per Osimhen“. Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match >>>