Napoli-Milan, Abbiati: “Gattuso? Tecnici come lui ne ho visti pochi” | News

Ultime Notizie Napoli-Milan: Abbiati su Gattuso

MILAN NEWS – Christian Abbiati, ex portiere del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Milan. La partita si giocherà domenica sera al San Paolo.

"Rino da allenatore non è più una sorpresa. Io l'ho anche vissuto in prima persona quando ero club manager, ho osservato come lavora e cosa chiede ai giocatori, e dico che allenatori come lui ne ho visti pochi. Per me oltretutto è un fratello".