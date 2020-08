Napoli, Gattuso: “Non riesco a togliermi di dosso l’etichetta di Ringhio”

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Gennaro Gattuso, come sempre, non è mai banale. Il tecnico del Napoli, nella conferenza di ieri, alla vigilia della partita di Champions League contro il Barcellona (in programma stasera), ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sul suo ruolo da allenatore. Ecco le parole di Gattuso.

“Bisogna saper leggere i numeri, in Italia forse non lo sappiamo fare abbastanza. Se l’organizzazione tattica viene scambiata per difensivismo non è un mio problema – spiega Gattuso -. Prima di levarsi l’etichetta di dosso, di Ringhio, ci vuole un po’ di tempo, ma va bene così”

ABBIATI REGALA UN CONSIGLIO A DONNARUMMA >>>