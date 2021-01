Nanzer (Fortnite): “Elettrizzati per la collaborazione con il Milan”

Milan, Nanzer sulla collaborazione con i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nate Nanzer, Head of Global Partnerships, Epic Games ha parlato della collaborazione con il Milan. Le dichiarazioni rilasciate all'interno del comunicato ufficiale: "Il calcio è da sempre uno dei top sport che i nostri giocatori ci dicono di voler vedere e provare su Fortnite. Siamo elettrizzati di poter collaborare con il Milan per portare il 'bel gioco' ai fan di Fortnite di tutto il mondo affinché possano sfidarsi in tornei competitivi, sperimentare nuovi sistemi di gioco creativi e celebrare il calcio globale".