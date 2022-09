Morte Regina Elisabetta, la Premier League rinvia la 7^ giornata

La Premier League, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinvio della 7^ giornata del campionato " per onorare la straordinaria vita e il contributo alla nazione di Sua Maestà Regina Elisabetta II, come segno di rispetto, le partite del fine settimana di Premier League saranno posticipate, inclusa la sfida del lunedì sera".

All'interno del comunicato vengono riportate anche le parole di Richard Masters, amministratore delegato della Premier League: "I nostri club vogliono rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. La nostra Regina più longeva è stata fonte d’ispirazione e lascia un’incredibile eredità dopo una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per l’Inghilterra, ma anche per milioni di persone che da tutto il mondo l’hanno ammirata. Ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa". Milan, ci siamo per il rinnovo di Tonali: ecco il nuovo stipendio del numero 8