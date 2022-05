Morte Raiola, la dedica di Balotelli: “Sei come un secondo padre”

Mario Balotelli, ex giocatore del Milan, ha dedicato un post a Mino Raiola, il procuratore che è scomparso nella giornata di ieri

Mino Raiola non ce l'ha fatta. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del procuratore nella giornata di ieri. Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha voluto dedicare un pensiero al suo storico agente su Instagram. Ecco cosa ha scritto: "Sarai sempre con me nella vita e nel calcio! I tuoi rimproveri, aiuti, consigli, battute e strategie saranno sempre nella mia testa. TI VOGLIO BENE E TI VORRÒ SEMPRE BENE come ad un secondo padre e so che da lassù sarai sempre presente nelle nostre vite! Buon viaggio Mino".