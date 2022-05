Morte Raiola, l’indiscrezione: Ibrahimovic potrebbe prendere il suo posto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe entrare nell'agenzia di Mino Raiola e sostituire di fatto l'agente scomparso

Sono ore difficili per tutte le persone vicine a Mino Raiola, il procuratore che è scomparso nella giornata di ieri. L'agente ha costruito un impero con la sua agenzia che verrà adesso affidata al cugino Enzo, che, dopo quindici anni di trattative, ha acquisito tutta l'esperienza necessaria per prendere in mano la situazione e camminare da "solo".