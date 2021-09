È scomparso Jimmy Greaves: giocò per poco con il Milan di Rocco

Jimmy Greaves, ex attaccante anche del Milan per un breve periodo negli anni Sessanta, è deceduto all'età di 81 anni in Inghilterra

Daniele Triolo

Jimmy Greaves, uno dei più grandi attaccanti inglesi di sempre, con un breve passato anche nel Milan degli anni Sessanta, è scomparso all'età di 81 anni.

Greaves, vincitore della Coppa del Mondo del 1966 con l'Inghilterra, era il miglior marcatore nella storia della First Division inglese, prima che diventasse Premier League. "Siamo estremamente rattristati nell'apprendere della scomparsa del grande Jimmy Greaves, non solo il capocannoniere del Tottenham Hotspur, ma il miglior tiratore che questo Paese abbia mai visto - recita la dichiarazione social degli 'Spurs' -. Jimmy è morto a casa nelle prime ore di questa domenica mattina".

Jimmy Greaves giocò nel Chelsea, segnando 132 gol in 169 partite in quattro stagioni tra il 1957 e il 1961. Quindi, il trasferimento in Italia, al Milan, dove rimase poco, segnando però 9 reti in 10 partite, causa incompatibilità con l'allora tecnico Nereo Rocco. Tornato in patria, al Tottenham, Greaves segnò 266 gol in 379 partite, diventando miglior marcatore di tutti i tempi degli 'Spurs'.

Con la 'Nazionale dei Tre Leoni', Jimmy Greaves ha segnato 44 gol in 57 presenze, con 6 triplette. Jimmy Greaves è il quarto capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale inglese, dietro Gary Lineker, Bobby Charlton e Wayne Rooney. Nella sua vita ha lottato contro l'alcolismo. Ha lavorato come opinionista televisivo ed editorialista. Quindi, nel maggio 2015, aveva subito un grave ictus che lo ha lasciato su una sedia a rotelle. Ora la scomparsa. Dove vedere Juventus-Milan in tv o diretta streaming: tutte le info >>>