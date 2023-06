Morte Berlusconi, Galliani: “Amico e maestro, mi ha cambiato la vita”

Silvio Berlusconi , proprietario del Monza e al comando del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017 , è morto oggi, presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano , all'età di 86 anni . Adriano Galliani , amico e suo più fidato collaboratore da sempre, sia in rossonero sia ora nel club brianzolo, inizialmente aveva commentato così la notizia: "È un vuoto totale che non potrà mai essere colmato".

Un messaggio breve, ma intenso. Poi, una volta recuperata - per quanto possibile - la lucidità, Galliani, attraverso il sito web del Monza, ha salutato così Silvio Berlusconi: "Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l'amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore. Adriano Galliani".