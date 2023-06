Come riportato dal sito della FIGC, il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Silvio Berlusconi, morto oggi a Milano all’età di 86 anni. In sua memoria, il presidente federale ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma da oggi sino al week end. Morte Berlusconi, tutte le news in tempo reale >>>