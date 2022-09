Monza, Berlusconi su Stroppa: “Ci vogliono stimoli ma lo ringrazio”

Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Monza, al suo posto Raffaele Palladino. A motivare ulteriormente e brevemente questa decisione è il presidente Silvio Berlusconi in un'intervista riportata da "La Stampa": "Il Monza ad oggi ha bisogno di nuovi stimoli. Ad ogni modo per Giovanni Stroppa nutro stima e gratitudine per quanto fatto".