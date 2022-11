Mondiali, Theo Hernandez tra i giocatori con più falli subiti

Sono ormai entrati nel vivo i Mondiali 2022 in Qatar. Tra le squadre con i favori del pronostico c'è sicuramente la Francia che è stata però anche falcidiata dagli infortuni. Nonostante ciò, ha ricambi in abbondanza con molto talento generale. In campo per i francesi ci sono anche due rossoneri: Theo Hernandez e Olivier Giroud. Il primo ormai titolare fisso, dato l'infortunio del fratello Lucas. Il secondo al posto di Karim Benzema.