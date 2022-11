Mondiali, Ronaldo: “Neymar il Brasile ti ama e ti ammira”

L'ex giocatore Ronaldo ha scritto un lungo post sui social in favore del giocatore del Brasile Neymar, infortunatosi alla prima Mondiale

Emiliano Guadagnoli

L'ex giocatore Ronaldo ha scritto un lungo post sui social in favore del giocatore del Brasile Neymar, infortunatosi alla prima Mondiale. Ecco le dichiarazione riportate da gazzetta.it.

"Sono certo che la maggior parte dei brasiliani, come me, ti ama, ti ammira e ti ama. Il tuo talento ti ha portato tanto lontano e in alto che c‘è ammirazione per te in ogni angolo del mondo. E tuttavia, per essere arrivato dove sei arrivato, per il successo che hai avuto, sei stato colpito dall’invidia e dalla malvagità, al punto che qualcuno celebra l’infortunio di una stella come te. Dove siamo arrivati? Che mondo è questo? Quale messaggio stiamo mandando ai nostri giovani? C’è sempre stata la gente che tifa contro, ma è triste vedere una società incamminata verso la banalizzazione dell’intolleranza e l’accettazione delle parole d’odio"

"E in contrasto a questa violenza verbale con potere distruttivo, oggi ti dico: torna più forte! Più esperto! Con maggior fame di gol! Il bene che tu fai dentro e fuori dal campo è molto più grande dell’invidia nei tuoi confronti. Non ti dimenticare nemmeno per un momento del cammino che hai percorso e che ha fatto di te un idolo del calcio mondiale. Il Brasile ti ama! La vera torcida, quella che tifa a favore, ha bisogno dei tuoi gol, dei tuoi dribbling, del tuo coraggio e della tua allegria! Non dare soddisfazione ai codardi e agli invidiosi. Goditi l’amore che viene dalla maggior parte del Paese".

"Non esaltare i codardi e gli invidiosi. Festeggia l'amore che viene dalla maggior parte del tuo paese. Salirai in cima @neymarjr! E che tutto l'odio diventi motivazione. A tutti coloro che sono arrivati a leggere fin qui, chiedo che mandino energia positiva per la Seleçao, per Neymar, per Danilo e per tutti i giocatori".