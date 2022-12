Mondiali, Hernandez si allena regolarmente: pronto per la finale

Theo Hernandez è pronto per la finale dei Mondiali: oggi si è normalmente allenato con la Francia recuperando dalla contusione

Il Milan è migliorato tantissimo in queste ultime stagione, grazie allo splendido lavoro di Frederic Massara e Paolo Maldini sul calciomercato. I talenti arrivati si sono poi sviluppati fino ad arrivare a un livello internazionale. La prova sono stati questi Mondiali, dove il Milan ha portato ben 7 calciatori rossoneri. Uno di questo è Theo Hernandez, che è arrivato fino alla finale con la Francia. Il terzino era in dubbio per la partita di domani contro l'Argentina.