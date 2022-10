Mondiali Qatar 2022 – Portogallo, Leao tra i 55 preconvocati: la lista

Rafael Leao, attaccante del Milan, figura nella maxi-lista dei preconvocati del Portogallo del C.T. Fernando Santos per i Mondiali in Qatar

Fernando Santos, Commissario Tecnico del Portogallo, ha diramato l'elenco dei 55 preconvocati per i Mondiali in Qatar. La manifestazione sarà in programma nei prossimi mesi di novembre e dicembre. Nella maxi-lista, da cui poi usciranno i 26 calciatori che faranno effettivamente parte della spedizione lusitana, c'è anche Rafael Leao, attaccante del Milan. Presente anche un ex rossonero, Diogo Dalot, attualmente in forza al Manchester United. Vediamo, dunque, insieme i giocatori 'precettati' da Fernando Santos.