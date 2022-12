Mondiali, Messi supera Maldini: battuto il record di minuti

Messi supera Maldini

Come riportato dal sito Sport Face, Leo Messi è il calciatore con più minuti giocati ai Mondiali. Dopo aver battuto il precedente primato di presenze di Lothar Matthäus (26), al 24′ della finale tra Francia e Argentina la Pulce ha superato anche Paolo Maldini per i minuti in campo nel torneo più prestigioso. La leggenda del Milan era in testa con 2.217 minuti di gioco, mentre Messi si è presentato all’appuntamento più atteso con 2.194 minuti. L’ultima apparizione azzurra di Maldini è quel purtroppo celebre Italia-Corea agli ottavi di finale dei Mondiali asiatici. Il suo record di minutaggio al Mondiale è durato vent’anni. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: c’è anche il Barcellona su Amrabat