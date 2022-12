Milan, Rafael Leao in gol ai Mondiali: due reti in pochi minuti

( fonte: acmilan.com )- Saranno tre i giocatori rossoneri impegnati nei Quarti di finale del Mondiale 2022 : a Olivier Giroud e Theo Hernández si è infatti aggiunto Rafael Leão con il suo Portogallo , vittorioso per 6-1 contro la Svizzera nell'ultima sfida del tabellone degli Ottavi di finale in Qatar. Al Lusail Stadium - teatro anche della Finale di domenica 18 dicembre - i lusitani hanno indirizzato la sfida già nel primo tempo, chiuso sul 2-0 con i gol di Gonçalo Ramos e Pepe. La squadra di Santos ha poi preso il largo nella ripresa, con altri due gol di Ramos e Guerreiro - Akanji a segno per la Svizzera - prima della rete nel finale di Leão, entrato all'87' al posto di Bruno Fernandes e finito sul tabellino dei marcatori grazie a uno splendido destro a giro .

Per il numero 17 rossonero si è trattato del secondo gol al Mondiale 2022, dopo la rete realizzata contro il Ghana nella Fase a gironi: un 100% di realizzazione per Rafa, che è andato a segno con entrambe le conclusioni in porta finora tentate in Qatar. Leão, inoltre, ha la seconda media gol per minuto giocato di tutto il Mondiale (una rete ogni 31 minuti). Tra il Portogallo e le Semifinali c'è il Marocco, che dopo aver eliminato a sorpresa la Spagna (3-0 dopo i calci di rigore) sfiderà Rafa e compagni sabato 10 dicembre alle 16.00 italiane. Milan, sarà un dicembre rossonero: tutti gli impegni della squadra di Pioli