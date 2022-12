Mondiali, Hernandez in dubbio per la finale: il comunicato

Il Milan nelle ultime stagioni, ha fatto dei passi in avanti incredibli. Questo sia al lavoro in panchina di Stefano Pioli , sia della dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara . Due calciatori rossoneri sono al momento ancora impegnati ai Mondiali in Qatar: Olivier Giroud e Theo Hernandez .

"Theo Hernandez, per una contusione al ginocchio, è stato risparmiato durante l'allenamento odierno ed ha effettuato un lavoro personalizzato". Theo, quindi, potrebbe essere in dubbio per la finale prevista per domenica contro l'Argentina. Questa potrebbe essere una defezione molto importante per la Francia. Attendiamo ulteriori novità nei prossimi giorni. MERCATO MILAN E TOP NEWS – Addio a Mihajlovic. Parla Tonali