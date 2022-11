Mondiali Qatar 2022 – Danimarca-Tunisia, Kjaer sostituito nella ripresa

Simon Kjaer è uscito al 65' di Danimarca-Tunisia, prima partita del Girone D dei Mondiali in Qatar, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Il difensore del Milan, in campo con la fascia di capitano al braccio all'Education City Stadium di Doha, ha lasciato il posto a Mathias Jensen nell'ambito di un triplo cambio operato dal Commissario Tecnico danese, Kasper Hjulmand. Nessun problema fisico per il numero 24 rossonero, ma soltanto una scelta tecnica alla base della sostituzione. Sportiello in rossonero? Storia e curiosità sull'obiettivo del Milan >>>